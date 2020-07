Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200714-3: Auto nach Einbruch entwendet - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Unbekannte sind in der Nacht von Montag auf Dienstag (14. Juli) in ein Haus am Römmerring eingebrochen und haben Fahrzeugschlüssel sowie das dazugehörige Auto entwendet.

Ein 36-jähriger Mann kam am Montag gegen 19:00 Uhr nach Hause und parkte sein Auto in seiner Einfahrt. Als er am nächsten Morgen gegen 05:45 Uhr in sein Wohnzimmer kam, stellte er fest, dass eine Seitenhaustür offenstand und sich sein hochwertiges Fahrzeug nicht mehr vor dem Haus befand. Zudem fehlten drei Uhren, die sich in einer Schatulle im Wohnzimmer befanden. Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Angaben zum gestohlenen Auto (schwarzes BMW Coupé M2 Competition) machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (nh)

