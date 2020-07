Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200715-2: Neue Termine zum Thema Einbruchschutz und Fahrradcodierung - Rhein-Erft-Kreis

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Kriminalprävention informiert und berät in Sachen Einbruchschutz und Fahrradkennzeichnung auf Märkten im Rhein-Erft-Kreis

Die Experten der Polizei bieten durch das Coronavirus momentan keine Beratungstermine in ihren Diensträumen an. Alternativ können Sie sich auf Wochenmärkten im Kreis informieren. Die Berater des Kriminalkommissariates Kriminalprävention und Opferschutz geben an ihrem Präventionsanhänger Tipps zum Einbruchschutz. Mit ihrer Kampagne "Riegel vor! Sicher ist sicherer" klären die Berater Interessierte über Schwachstellen an Haus und Wohnung, über Täterarbeitsweisen und entsprechend geprüfte Nachrüstmöglichkeiten auf. Ziel ist es, den Einbrechern die Stirn zu bieten und das Hab und Gut erfolgreich zu sichern.

Auf folgenden Märkten informieren die Mitarbeiter des Kriminalkomissariates Kriminalprävention und Opferschutz:

Mittwoch, 29. Juli 2020, 09:00 bis 13:00 Uhr: Brühl, vor Passage der Kreissparkasse Freitag, 31. Juli 2020, 09:00 bis 13:00 Uhr: Wesseling, Bahnhofstr., Höhe Post

Dienstag, 04. August 2020, 09:00 bis 13:00 Uhr: Bergheim, Bereich Kaffee Extrablatt Mittwoch, 05. August 2020, 09:00 bis 12:00 Uhr: Lechenich, Wochenmarkt Donnerstag, 06. August 2020, 10:00 bis 13:00 Uhr: Stommeln, Wochenmarkt Freitag, 07. August 2020, 09:00 bis 13:00 Uhr: Frechen, vor TUI Reise Center Dienstag, 11. August 2020, 10:00 bis 15:00 Uhr: Bedburg, Schlossparkplatz Freitag, 14. August 2020, 10:00 bis 13:00 Uhr: Pulheim, Venloer Straße, vor C&A Freitag, 28. August 2020, 08:00 bis 13:00 Uhr: Bedburg Kaster, Wochenmarkt Kaster

Freitag, 04. September 2020, 10:00 bis 13:00 Uhr; Elsdorf, Hinter den Gärten 1, REWE-Parkplatz

Neben den Informationen zum Einbruchschutz bieten die Berater in Bedburg, Bedburg-Kaster und Elsdorf auch Fahrradkennzeichnungen an. Die Aktion "Kein Fahrrad ohne Kennzeichen" zur Bekämpfung des Fahrraddiebstahls soll Täter durch einen Aufkleber auf dem Fahrradrahmen abschrecken. Der Aufkleber ist einem Sigel ähnlich und wird beim Entfernen zerstört. Bei unsachgemäßer Entfernung können Kratzer im Rahmen entstehen.

Bitte beachten Sie, dass Sie Ihr Fahrrad ausschließlich an einem Termin in Ihrer Stadt, in der Sie auch amtlich gemeldet sind, kennzeichnen lassen können!

Bei der Fahrradkennzeichnung bitten wir außerdem um Beachtung folgender Punkte:

Tragen Sie bitte einen Mund-Nasen-Schutz, halten Sie den Mindestabstand ein und bringen Sie den Erfassungsbogen, welcher zum Download auf der Internetseite (https://rhein-erft-kreis.polizei.nrw/artikel/kein-fahrrad-ohne-kennzeichen) bereit steht, schon ausgefüllt mit. Falls Sie nicht über die Möglichkeit eines Ausdrucks verfügen, so stehen Ihnen bei den Veranstaltungen Vordrucke zur Verfügung. (akl)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell