POL-VER: Alkoholisiert mit dem Fahrrad unterwegs ++ Autos nach Unfall abgeschleppt ++ Motorradfahrer schwer verletzt ++ Schutzplanke touchiert

Alkoholisiert mit dem Fahrrad unterwegs

Ottersberg. Einen 43 Jahre alten Radfahrer kontrollierte die Polizei am Mittwochmittag in der Großen Straße. Ein im Rahmen der Kontrolle freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,8 Promille. Daraufhin leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein und veranlassten die Entnahme einer Blutprobe bei dem Mann.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass auch beim Fahrradfahren Alkoholgrenzwerte gelten. Ab 1,6 Promille wird beispielsweise grundsätzlich von einer absoluten Fahruntüchtigkeit ausgegangen und es droht ein Strafverfahren.

Autos nach Unfall abgeschleppt

Thedinghausen. Zu einer Kollision zwischen zwei Autofahrern kam es am Mittwochvormittag im Bereich der Kreuzung Am Adeligen Holze/Donnerstedter Dorfstraße/Königsweg. Ein 51-Jähriger beabsichtigte von der Straße "Am Adligen Holze" die Kreuzung in Richtung Königsweg zu überqueren. Hierbei kollidierte er mit einem 56 Jahre alten Autofahrer, der auf der Donnerstedter Dorfstraße in Richtung Thedinghausen unterwegs war. Der 56-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von rund 17.000 Euro und beide Autos wurden abgeschleppt.

Motorradfahrer schwer verletzt

Emtinghausen. Schwer verletzt wurde am Mittwochabend ein 27 Jahre alter Motorradfahrer. Der Mann war mit seinem Krad auf der Bremer Straße in Richtung Emtinghausen unterwegs, als er in einer Rechtskurve stürzte und das Motorrad linksseitig gegen die Leitplanke prallte. Der Mann wurde schwer verletzt durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden von rund 8000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme durch die Polizei war die Straße für rund 2,5 Stunden vollständig gesperrt.

Schutzplanke touchiert

Oyten/A1. Zu einer Unfallflucht kam es am Mittwochnachmittag gegen 16:20 Uhr auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg. Nach derzeitigen Erkenntnissen war eine bislang unbekannte Person zunächst auf dem mittleren Fahrstreifen unterwegs und wechselte dann auf den linken Fahrstreifen. Daraufhin wich eine bereits auf dem linken Fahrstreifen fahrende 22-Jährige aus und touchierte die Mittelschutzwand. Hierbei entstand ein Schaden von rund 1000 Euro an ihrem Auto. Die andere Person setzte die Fahrt ohne Anzuhalten fort.

