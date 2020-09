POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

LANDKREIS VERDEN

Langfinger greift in Handtasche

Achim. Am Mittwochnachmittag trieb ein Taschendieb in der Achimer Fußgängerzone sein Unwesen. Der Unbekannte stahl eine Geldbörse aus der Handtasche einer Frau, die zu Fuß auf der Obernstraße unterwegs war. Dabei erlangte der Dieb sämtliche Ausweispapiere, Bargeld und Bankkarten. Die Polizei rät dazu, Wertgegenstände stets in verschlossenen Innentaschen eng am Körper zu tragen.

Taschendieb im Supermarkt

Verden. Eine 37-jährige Frau wurde am Donnerstagvormittag Opfer eines Taschendiebes. In einem Supermarkt am Johanniswall nutzte der oder die Unbekannte die Gelegenheit und griff in die Handtasche, die im Einkaufswagen abgelegt war. Nun sind Bargeld, sämtliche Papiere sowie diverse Bankkarten verschwunden, Täterhinweise liegen der Polizei Verden zudem nicht vor. Die Beamten bitten darum, achtsam zu sein und Wertgegenstände nicht im Einkaufswagen abzulegen, sondern diese immer in verschlossenen Innentaschen eng am Körper zu tragen.

Versuchter Einbruch - Polizei Verden nimmt Tatverdächtigen fest

Verden. Am frühen Donnerstagmorgen hat die Polizei Verden einen 32-jährigen Mann auf dem Johanniswall vorläufig festgenommen. Kurz nach 5 Uhr hatte ein Zeuge der Polizei Verden mitgeteilt, dass ein Mann vor dem Amtsgericht am Johanniswall stehen würde und dass dieser offenbar versuche, eine Scheibe des Justizgebäudes mit einem Stein einzuwerfen. Als kurz darauf mehrere Streifenwagen der Polizei Verden am Tatort eintrafen, ergriff der Tatverdächtige zu Fuß die Flucht. Vor dem Verbrauchermarkt am Johanniswall wurde er schließlich von den Beamten des Verdener Streifendienstes eingeholt, zu Boden gebracht, gefesselt und vorläufig festgenommen. Da der 32-Jährige alkoholisiert war, wurde eine Blutentnahme durchgeführt, anschließend wurde der Mann in eine Gewahrsamszelle gebracht. Er wird sich nun wegen versuchten Einbruchdiebstahls verantworten müssen. Die Scheibe des Amtsgerichts wurde stark beschädigt, jedoch nicht durchbrochen.

Nach Auffahrunfall verletzt

Verden. Am Donnerstag gegen 8 Uhr bremste ein 32-jähriger Opel-Fahrer auf der Hamburger Straße ab, weil er nach links auf ein Grundstück abbiegen wollte. Einen nachfolgende 45-jährige Ford-Fahrerin bremste ebenfalls ab, eine wiederum dahinterfahrende 59-jährige Mercedes-Fahrerin erkannt die Situation zu spät und fuhr auf. Dabei schob sie die zwei Wagen vor ihr zusammen, so dass letztlich alle drei Autos beschädigt wurden. Der Gesamtschaden beträgt rund 7000 Euro. Die 45-Jährige wurde zudem leicht verletzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Versuchter Einbruch - Polizei nimmt drei Tatverdächtige fest

Ritterhude. In der Nacht auf Freitag hat die Polizei drei Männer festgenommen, die in Verdacht stehen, einen versuchten Einbruchdiebstahl in einen Kiosk an der Struckbergstraße begangen zu haben. Kurz nach 2 Uhr hatten aufmerksame Zeugen wahrgenommen, dass mehrere Personen einen Gullydeckel in die Scheibe des Kiosks geworfen hatten und dass die Männer vom Tatort geflohen seien, als diese sich offenbar beobachtetet fühlten. Die alarmierte Polizei leitete daraufhin umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach dem beschriebenen Fahrzeug ein. Beamte der Polizei Bremen stoppten schließlich den Pkw, in dem sich die drei Tatverdächtigen im Alter von 28, 22 und 16 Jahren befanden. Die jungen Bremer wurden daraufhin vorläufig festgenommen und an die Polizei Osterholz übergeben. Das Trio wird sich nun wegen versuchten Einbruchbruchdiebstahl verantworten müssen. Die Scheibe des Kiosks war durch die Gewalteinwirkung vollständig zerstört worden, in den Kiosk waren die Täter jedoch nicht eingestiegen.

Feuerwehr löscht Fahrzeugbrand

Lilienthal. Feuerwehr und Polizei wurden am Donnerstag gegen 21:15 Uhr zu einem Fahrzeugbrand an der Moorhauser Landstraße gerufen. Aus bislang ungeklärter Ursache war hier ein Pkw auf dem Gelände eines Autohauses in Brand geraten. Zwei in unmittelbarer Nähe stehende Autos wurden durch die Flammen ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Brandbekämpfer sorgten letztlich dafür, dass das Feuer gelöscht wurde. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden durch das Polizeikommissariat Osterholz geführt.

Autofahrer verletzt Radfahrer und flüchtet

Osterholz-Scharmbeck. Am Donnerstagnachmittag hat ein unbekannter Fahrer eines Transporters einen 17-jährigen Radfahrer auf der Bahnhofstraße verletzt, anschließend setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Gegen 15:30 Uhr bog der Fahrer des Klein-Lkw von der Loger Straße kommend nach rechts in die Bahnhofstraße ab und missachtete dabei den Vorrang des Zweiradfahrers, der die Bahnhofstraße geradeaus in Richtung Marktstraße überqueren wollte. Einen Zusammenstoß konnte der Radfahrer durch eine Vollbremsung zwar verhindern, nicht jedoch, dass er stürzte. Dadurch erlitt der Jugendliche leichte Verletzungen. Der Transporter-Fahrer setzte seine Fahrt unbekümmert fort. Die Polizei Osterholz hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04791/3070 entgegen.

