Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach versuchtem Raub geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Sillenbuch (ots)

Ein Unbekannter hat am Dienstagmorgen (14.04.2020) an der Kemnater Straße versucht, einen 41 Jahre alten Mann zu berauben. Der 41-Jährige hielt sich gegen 09.20 Uhr im Bereich des Geschwister-Scholl-Gymnasiums auf, wo er mit dem späteren Täter zunächst in ein Gespräch kam. Als er weiterging, versuchte der Unbekannte offenbar mehrfach, ihm die Geldbörse aus der Hosentasche zu ziehen. Hiergegen wehrte sich der 41-Jährige und es gelang ihm, seinen Geldbeutel zu behalten. Bei dem Handgemenge erlitt der 41-Jährige leichte Verletzungen. Der Räuber flüchtete schließlich in Richtung der Kirchheimer Straße. Der Unbekannte war etwa 178 Zentimeter groß, hatte glattes braunes Haar, eine spitze Nase und blaue Augen. Er trug Jeans und eine dunkle Jacke. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

