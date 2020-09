Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Kollision vor Kreisel ++ Unfallflucht auf der Autobahn ++ Zwei Frauen nach Unfall leicht verletzt

Landkreis Verden (ots)

Kollision vor Kreisel

Verden. Zu einer Kollision zwischen zwei Autos kam es am Montagvormittag in der Hamburger Straße. Eine 23-Jährige hielt vor dem Kreisel in Richtung Autobahn an. Ein dahinterfahrender 53-jähriger Autofahrer kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf den Wagen auf. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Schaden von rund 4000 Euro. Außerdem wurde das Auto des 53 Jahre alten Mannes abgeschleppt.

Unfallflucht auf der Autobahn

Langwedel. Zu einer Unfallflucht kam es am Montagvormittag auf der Autobahn 27 in Fahrtrichtung Walsrode. Nach derzeitigen Erkenntnissen kollidierte ein Mann gegen 11:40 Uhr mit seinem Auto rechtsseitig mit der Leitplanke. Hierbei wurde neben der Schutzplanke unter anderem ein Leitpfosten beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Im Anschluss entfernte sich der Mann von der Unfallstelle, konnte jedoch inzwischen ermittelt werden.

Zwei Frauen nach Unfall leicht verletzt

Kirchlinteln. Zu einem Zusammenstoß auf der Landesstraße 171 kam es am Montagvormittag. Eine 24 Jahre alte Autofahrerin bog mit ihrem Auto von der Straße "Zum Heidberg" nach links in die Hauptstraße ab und kollidierte hierbei mit einer von links kommenden 76-jährigen Autofahrerin. Die beiden Frauen wurden leicht verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. An den Wagen entstand ein Schaden von rund 8500 Euro.

