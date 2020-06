Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Umweltsünder in Sulingen ertappt ++ Werkzeugdiebstahl aus Firmenfahrzeug in Varrel ++ Unfälle in Dreye und Twistringen

Diepholz (ots)

Umweltsünder in Sulingen ertappt Einer aufmerksamen Zeugin ist es zu verdanken, dass gestern Vormittag zwei Umweltsünder ertappt wurden. Gegen kurz vor 10:00 Uhr meldete sich die 54-jährige Frau und gab an, dass sie soeben beobachten konnte wie zwei Männer Müllsäcke in einem Graben in Stehlen entsorgten. Die Polizei stellte bei der Überprüfung fest, dass es sich um zwei Müllsäcke mit Schlachtabfällen handelte. Das von der Frau abgelesene Kennzeichen führte die Beamten schnell auf die Spur der Täter, diese erhielten kurz darauf Besuch von der Polizei. Auf Vorhalt gaben die 20- und 28-jährigen Männer aus Sulingen die Tat zu, gegen beide wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. Außerdem wurde ihnen die ordnungsgemäße Entsorgung der Abfälle auferlegt.

Werkzeugdiebstahl aus Firmenfahrzeug in Varrel In der Zeit von Freitag, 05.06.2020, 21.30 Uhr, bis Samstag, 06.06.2020, 11.30 Uhr, brachen bislang u.T. in Varrel, Rieder Weg, einen Transporter der Marke Fiat Ducato auf und entwendeten daraus diverse Arbeitsmaschinen, Schleif- und Schneidwerkzeug. Die genaue Schadenssumme ist noch nicht bekannt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Sulingen unter Tel. 04271/949-0.

Verkehrsunfallflucht in Dreye Am Sonntag, im Zeitraum von 10.00 Uhr bis 10.45 Uhr, hat ein Unbekannter auf dem Parkplatz an der Weser, in der Straße "Zollhof", einen dort abgestellten PKW BMW beim Rangieren beschädigt. An dem grauen BMW ist ein Schaden von circa 500 Euro entstanden. Der Unfallverursacher hat sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Weyhe unter 0421/8066-0 zu melden.

Twistringen - Auffahrunfall Am Sonntag gegen 16.30 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall in Scharrendorf. Eine vierköpfige, Twistringer Familie wollte von der Nienburger Straße in den Borweder Weg abbiegen. Ein 20jähriger Twistringer erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Opel Astra auf den Opel Zafira auf. Durch den Aufprall wurden 2 Personen der Familie verletzt. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Somit musste er eine Blutprobe abgeben und sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Sachschaden beträgt ca. 1.300 Euro.

