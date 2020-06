Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Messerfund auf Spielplatz in Diepholz

Diepholz (ots)

Am Sonntagmorgen erschien eine junge Frau bei der Polizei Diepholz und gab dort ein Haushaltsmesser ab. Sie habe es auf einem Spielplatz an der Strothestraße in der Nähe einer Rutsche aufgefunden.

Aufgrund der Auffindesituation und des Zustands des Messers wird derzeit nicht davon ausgegangen, dass ein Zusammenhang zu den bereits bekannten Fällen von Messerfunden auf Spielplätzen in Weyhe und Bremen besteht. Zudem lag das Messer in einer Position, bei dem eine beabsichtigte oder zufällige Verletzung des Rutschenden sehr unwahrscheinlich war. Eine Gefährdung für rutschende Kinder bestand nach derzeitigen Erkenntnissen nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell