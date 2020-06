POL-DH: Versuchte Sprengung eines Geldautomaten in Heiligenrode

Polizeiinspektion Diepholz

Am frühen Sonntagmorgen kam es bei der Filiale der Kreissparkasse in Stuhr-Heiligenrode zu einem Einbruchsversuch. Zwei dunkel gekleidete Männer begaben sich gegen 03:15 Uhr in das Foyer und gingen dort gezielt den Geldautomaten an. Sie führten offensichtlich auch entsprechendes Equipment mit, um eine Sprengung des Automaten zu verursachen. Die Aufbruchsversuche scheiterten jedoch, sodass die Täter das Objekt schließlich ohne Beute verließen und in unbekannte Richtung flüchteten. Zeugen, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag verdächtige Personen und/ oder Fahrzeuge im Bereich Stuhr-Heiligenrode gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Diepholz unter 05441/971-0 in Verbindung zu setzen.

