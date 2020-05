Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Städtische Bank bei Unfallflucht beschädigt

Eine Bankkonstruktion ist am Montagmorgen in der Rathausgasse beschädigt worden. An dem vordersten Holzbalken wurden Spuren eines Kraftfahrzeuges gefunden. Vermutlich hatte ein Verkehrsteilnehmer bei einem Wendevorgang den Balken beim Anstoß aus seiner Befestigung gerissen. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion in Lauterecken unter Telefon-Nummer 06382 9110. |pilek-AH

