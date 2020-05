Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: rücksichtsloser Fahrer verursacht Verkehrsunfall

B 270 Gemarkung Kaiserslautern (ots)

Am heutigen Dienstag kam es gegen 16:25 Uhr auf der B 270 zwischen Kaiserslautern Stadt und der Auffahrt der A6 in Richtung Mannheim zu einem Vorfall, bei welchem mindestens ein Verkehrsteilnehmer geschädigt wurde. Laut Zeugenaussagen ist ein weißer, getunter Seat mit KL-Kennzeichen auf der linken Spur der B 270 hinter einem Toyota Yaris gefahren. Der Toyota war gerade im Begriff mehrere Fahrzeuge zu überholen. Offenbar wollte der Seatfahrer schneller vorankommen und dies dem Toyotafahrer durch extrem dichtes Auffahren signalisieren. Als der Seat vermutlich absichtlich immer weiter nach links gesteuert wurde, um so seiner Absicht weiter Ausdruck zu verleihen, geriet er mit den linken Reifen abseits der Fahrbahn auf den dortigen Grünstreifen. Von dort wirbelte er so mehrere Steine auf, welche ein dahinter fahrendes Fahrzeug trafen. Hierbei entstand im Bereich der Windschutzscheibe und der Motorhaube ein Sachschaden. Zeugen des Vorfalls, insbesondere der Fahrer des Toyota, werden gebeten sich unter der 0631-35340 zu melden.

|past

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kaiserslautern



Telefon: 0631 35340

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell