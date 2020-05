Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstahl von zwei Ponytränken

Sitters (Donnersbergkreis) (ots)

In der Zeit von Samstagnachmittag bis Sonntagmorgen entwendeten unbekannte Täter von einer umzäunten Weide in Richtung Kahlforsterhof zwei Ponytränken aus schwarzem Kunststoff. Das Wasser der gut zwei Drittel gefüllten Tränken wurde ausgeleert, so dass die Tiere ohne Wasser auf der Weide standen. Aufgrund der Größe dürfte der Abtransport mit einem Fahrzeug erfolgt sein. Der Wert des Stehlgutes wurde durch die Geschädigten mit rund 150 Euro angegeben.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0.

