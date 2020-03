POL-PDNR: 1. Schwerer Raub, Freitagabend, 28.02.2020 2. Gefährliche Körperverletzung, Samstagabend, 29.02.2020 3. Gefährliche Körperverletzung, Samstagabend, 29.02.2020 4. Trunkenheitsfahrt auf der B 42

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Am Freitagabend, 28.02.2020 kam es in Rheinbreitbach zu einem schweren Raub in der Bürresheimer Straße in Rheinbreitbach. Dort kam es zu einer Verabredung zum Drogengeschäft zwischen 16jährigen Jugendlichen. Die 2 jugendliche Täter fuhren mit einem 18jährigen Fahrer zum Tatort, um dort Cannabis zu kaufen. In Folge raubten die zwei 16jährigen Täter unter Vorhalt einer Pistole und eines Messer den 16jährigen Drogenverkäufer aus. Das 16jährige Raubopfer kam später mit seinem Vater zur Anzeigenerstattung zur Polizei Linz am Rhein. In der Vernehmung gab er Hinweise auf das Fahrzeug und Kennzeichen und gab an, im Besitz von Betäubungsmittel gewesen zu sein. Durch umfangreiche Ermittlungsarbeit und sehr gute Zusammenarbeit verschiedener Polizeibehörden (Polizei Linz a. R., Kriminaldauerdienst, SE-Kräfte), konnten alle Täter ermittelt und festgenommen werden. In Folge konnten bei Durchsuchungen verschiedener Objekte, sowohl Teile des Raubguts als auch die Pistole und Betäubungsmittel sichergestellt werden. Die 3 Täter wurden am Samstag, 29.02.2020 dem Haftrichter in Koblenz vorgeführt. Der derzeitige Ermittlungssachstand gilt als vorläufig, weil weitere Ermittlungen folgen und erforderlich sind. Weiteres wird nachberichtet. _____________________________________________________________________

Am Samstagabend, 29.02.2020 kam es in Linz am Rhein in der Linzhausen Straße zu einer gefährlichen Körperverletzung zwischen männlichen syrischen Mitbürgern. Nach derzeitigem Ermittlungssachstand lag ein schon länger andauernder Streit zwischen einem 34jährigen und einem 25jährigen Syrer zugrunde. Diesen wollte man in Linz a. R. besprechen. In Folge gerieten beide in Streit. Auf Grund von Sprachbarrieren war es zunächst sehr schwierig die Situation und den Tatablauf zu klären. Einer der Kontrahenten gab an, dass er von einem Begleiter des anderen festgehalten und von diesem geschlagen wurde. Der andere gab an, dass sie sich so geschlagen hätten. Beide trugen durch den Streit leichte Verletzungen davon. Da die Tat im öffentlichen Raum stattfand, könnte es Zeugen für den Tatablauf geben. Hinweise bitte an die Polizei Linz am Rhein Tel. 02644-943-0 pilinz.wach@polizei.rlp.de _____________________________________________________________________

Am Samstagabend, 29.02.2020 kam es gg. 20 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung in einem Arbeiterwohnheim in Vettelschoß, Im alten Hohn. Zwei rumänische Mitbürger gerieten verbal in Streit. In Folge schlug der 25jährige Beschuldigte dem 28jährigen Geschädigten mit der Faust ins Gesicht. Anschließend nahm er ein Messer (Klingenlänge 13 cm) und führte dem Geschädigten im Bauchbereich eine leichte Schnittverletzung zu. Der Beschuldigte hatte einen Atemalkohol von 0,91 Promille. Der Geschädigte war nüchtern. In der ersten Befragung gab der Beschuldigte an, dass er sich nur Respekt verschaffen wollte. _____________________________________________________________________

Am frühen Sonntagmorgen, 01.03.2020 meldete ein Zeuge gegen 03:55 Uhr einen Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw auf der B 42 , der möglicherweise alkoholisiert sei. Durch eine Streife der Polizei Linz am Rhein wurde die Verfolgung in Richtung Landesgrenze NRW aufgenommen. Der 23jährige Fahrzeugführer aus Waldbreitbach, wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen, wobei er durch Atemalkohol auffiel. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,98 Promille. Jetzt erwartet ihn eine Anzeige mit hoher Geldstrafe und ein Fahrverbot.

