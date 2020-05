Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstahl aus einer Baumaschine

Schönenberg-Kübelberg (ots)

Im Tatzeitraum von Mittwoch, 20. Mai 2020 bis Montag, 25.05.2020 kam es in der Bergstraße zum Diebstahl von Teilen an einer Baumaschine (Dumper). Der oder die bislang noch unbekannten Diebe versuchten im Führerhaus der Maschine Teile zu stehlen. Wahrschein-lich wurden sie bei Tatausführung gestört und ließen von ihrem Vorhaben ab. Hier fragt die Polizei: Hat im o.a. Zeitraum jemand sachdienliche Beobachtungen machen können?

Hinweise bitte an die Polizei in Schönenberg-Kübelberg unter 06373 - 822-0 oder per E-Mail unter pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizei Kusel

06381 - 919-0

pikusel@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell