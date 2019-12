Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten und hohem Sachschaden in Rostock

Rostock (ots)

Am 17.12.2019 ereignete sich in Rostock gegen 18:36 Uhr auf der B103/An der Stadtautobahn, im Kreuzungsbereich An der Jägerbäk, ein Verkehrsunfall mit Personenschaden und hohem Sachschaden. Der 27-jährige Fahrer eines Pkw Mercedes befuhr die B 103 in Richtung Warnemünde und kollidierte im Kreuzungsbereich mit dem vor ihm linksabbiegenden Pkw VW, welcher die B 103 aus Richtung Warnemünde kommend befuhr. In dem VW befand sich ein männlicher 75-jähriger Fahrer. Beide Fahrzeuge wurden durch die Wucht des Aufpralls erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Außerdem entstand Sachschaden an einem am Unfallort befindlichen Lichtmast und Warnbaken des Baustellenbereichs. Der Gesamtschaden wird auf 45.000 EUR geschätzt. Durch Ersthelfer wurde die Polizei verständigt und die Unfallstelle bis zum Eintreffen der Rettungskräfte abgesichert. Beide Fahrzeugführer befanden sich alleine in ihren Fahrzeugen, verletzten sich nach ersten Erkenntnissen leicht an den Händen und wurden zur weiteren Untersuchung ins Klinikum verbracht. Nach ersten Erkenntnissen und Zeugenbefragungen könnte die Missachtung des Rotlichtes der Lichtzeichenanlage ursächlich für den Unfall gewesen sein. Im Auftrag Nick Dorroch Polizeioberkommissar Polizeirevier Rostock - Lichtenhagen Polizeiinspektion Rostock

