Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Flucht

Altenkirchen (ots)

Am 01.06.2020 kam es gegen 18:40 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht im Bereich Bahnhofsstraße / Koblenzer Straße in Altenkirchen am dortigen Bahnübergang. Der Fahrer eines blauen Mercedes-Benz missachtete das Rotlicht der dortigen Lichtzeichenanlage und fuhr in den Bereich des Bahnübergangs ein. Dabei kollidierte er mit dem sich absenkenden Schrankenbaum der Schrankenanlage. Anschließend setzte der unbekannte Fahrer mit seinem Fahrzeug zurück und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Bahnhof Altenkirchen. Der Unfallhergang soll durch einen Zeugen beobachtet worden sein, welcher jedoch zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme nicht mehr vor Ort war. Zeugen, insbesondere der Zeuge der den Unfall beobachtet hat, werden gebeten, sich bei der Polizei Altenkirchen unter der Telefonnummer 02681-9460 oder per Mail (pialtenkirchen@polizei.rlp.de) zu melden.

