Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Presseerstinformation Folgenschwerer Verkehrsunfall

Eichelhardt (ots)

Am Montagabend, gegen 19:15 Uhr, kam es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall zwischen Motorradfahrern in Eichelhardt, B 256. Ein Fahrer wurde schwer verletzt und mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht, ein weiterer Kradfahrer wurde ebenfalls verletzt und kam mittels Krankenwagen in ein Krankenhaus. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter an der Unfallstelle hinzugezogen. Die Ermittlungen dauern noch, es wird nachberichtet.

