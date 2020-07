Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pressebericht Nr. 200 der KPB Heinsberg vom 18.07.2020

Delikte/Straftaten:

Rath-Anhoven, Einbruch in Tankstelle

Am Samstag (18.Juli) in der Zeit zwischen 03:46 Uhr und 04:29 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in den Verkaufsraum einer Tankstelle an der August-Horch-Allee ein. Sie öffneten gewaltsam einen Zigarettenständer und entwendeten Zigaretten in bislang unbekannter Menge.

Übach-Palenberg, Einbruch in Hotel

In der Zeit zwischen Donnerstag (16. Juli), 21:00 Uhr und Freitag (17. Juli), 05:30 Uhr drangen unbekannte Täter in den Gastraum eines Hotels an der Kirchstraße ein. Sie durchsuchten neben dem Gastraum auch die Küche und entwendeten nach ersten Erkenntnissen 50 Euro Bargeld.

Übach-Palenberg, Einbruchsversuch in Geschäft

Im Tatzeitraum zwischen Dienstag (14. Juli) 18:45 Uhr und Freitag (17. Juli), 09.30 Uhr hebelten unbekannte Täter die Eingangstür eines Geschäfts an der Brünestraße auf und gelangten so in den Verkaufsraum. Es wurde jedoch nichts entwendet.

Geilenkirchen-Bauchem, Einbruch in Bürgerhalle

Unbekannte Täter drangen in der Zeit zwischen Donnerstag (16. Juli), 20:00 Uhr und Freitag (17. Juli), 16:00 Uhr gewaltsam in die Bürgerhalle an der Pestalozzistraße ein und entwendeten zwei Laptops und eine geringe Menge Bargeld.

