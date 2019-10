Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: E-Bike gestohlen/Fake-Bestellungen

Lüdenscheid (ots)

An der Fuelbecker Straße wurde am Donnerstag ein E-Bike gestohlen. Der Besitzer hatte das schwarze Bulls E-Stream TR 2 gegen 9 Uhr abgestellt und mit einem Faltschloss gesichert. Eine halbe Stunde später war es verschwunden.

Gleich siebenmal sollten verschiedene Lieferdienste am Donnerstag fertig zubereitete Speisen zu einer Familie in Lüdenscheid bringen - obwohl die Familie nie etwas bestellt hatte. Immer war die Bestellung über einen großen Internet-Vermittlerdienst gelaufen. Nachdem um 22 Uhr der siebte Lieferdienst Essen abliefern wollte, erstattete die Familie Anzeige bei der Polizei. Die "Lieferkette" setzte gegen 15.30 Uhr ein, als der erste Bote vor der Tür stand. Mehrere Lieferanten sicherten sich telefonisch per Rückfrage ab und ersparten sich so den unnötigen Weg und die Rückfahrt mit kalten Speisen. Die Polizei nahm die Adressen von drei Lüdenscheider Gastronomiebetrieben auf, die geschädigt wurden. Die Polizei ermittelt wegen Betrugs.

