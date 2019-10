Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ausflug mit Rollator

Neuenrade (ots)

Zwei Jugendliche waren am Donnerstag mit einem Rollator auf der Bahnhofstraße unterwegs. Der eine saß auf der Gehhilfe, der andere schob. Als ein Zeuge sie um 14.10 Uhr entdeckte und ansprach, warfen die Jugendlichen den Rollator ins nächste Gebüsch und rannten weg. Der Zeuge informierte die Polizei, die den Rollator sicherstellte. Nun sucht die Polizei den rechtmäßigen Eigentümer des Rollators. Hinweise bitte an die Polizei in Werdohl, Telefon 02392/9399-0.

