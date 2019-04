Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190426.4 Itzehoe: Mit fast drei Promille am Steuer

Itzehoe (ots)

Glücklicherweise ohne größere Schäden endete die Trunkenheitsfahrt eines Itzehoers am Donnerstagmittag. Mit fast drei Promille hatte der Mann sich ans Steuer gesetzt und einige Kilometer zurückgelegt. Mit einem Plattfuß endete seine Fahrt schließlich.

Um 12.50 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei, der sich an einer Bushaltestelle in der Straße Langer Peter in Gesellschaft eines stark alkoholisierten Autofahrers befand. Der Betrunkene war dem Anrufer in der Suder Allee aufgefallen, weil er ihm auf der falschen Fahrbahnseite entgegenkam und kurz darauf in der Königsberger Allee den Bordstein rammte. Mit einem defekten Reifen stoppte der Opelfahrer schließlich an der Bushaltestelle, wo der Zeuge die Fahrzeugschlüssel aus dem Zündschloss zog und die Polizei alarmierte. 2,90 Promille waren das Ergebnis des darauf durchgeführten Atemalkoholtests. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe bei dem Beschuldigten an - neben Alkohol hatte er eigenen Angaben zufolge Beruhigungsmittel zu sich genommen. Den Führerschein des Autofahrers stellten die Einsatzkräfte sicher und fertigten eine Anzeige wegen der Trunkenheitsfahrt.

