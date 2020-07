Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebstahl: Auf leisen Sohlen?

Kaiserslautern (ots)

Ein mutmaßlicher Ladendieb probierte am Mittwoch in einem Einkaufszentrum in der Merkurstraße Schuhe an. Weil ihm das Paar offensichtlich so gut gefiel, behielt er die Schuhe gleich an. Seine alten Schlappen packte er in den Schuhkarton und stellte diesen ins Verkaufsregal zurück. Mit den neuen Schuhen verließ der Mann das Geschäft, ohne jedoch den Kaufpreis für die Treter zu bezahlen. Sein Plan ging nicht auf: Ein Zeuge hielt den 28-Jährigen fest und verständigte die Polizei. Der Verdächtige war den Beamten nicht unbekannt. Er wurde erkennungsdienstlich behandelt. Der Mann blickt nun einem Strafverfahren entgegen. |erf

