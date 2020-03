Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einer 86-jährigen Rentnerin wurden mehrere hundert Euro gestohlen

Bergisch Gladbach (ots)

Einer Rentnerin haben Diebe nach einem Ablenkungsmanöver mehrere hundert Euro aus der Handtasche gestohlen.

Die 86-Jährige war gestern (03.03.) am Nachmittag gegen 15:45 Uhr bei einer Bankfiliale in der Hauptstraße und hob dort mehrere hundert Euro von ihrem Konto ab. Das Geld steckte sie in einen Umschlag und diesen in ihre Handtasche. Anschließend ging sie zum Einkaufen in einen Drogeriemarkt. Dort wurde sie von zwei fremden Frauen angesprochen, die um Hilfe beim Einkauf baten. Nachdem die Rentnerin freundlich helfend den Frauen die gewünschte Ware aus dem Regal geholt hatte, verschwanden die beiden wieder. Erst danach bemerkte die Gladbacherin, dass ihre Handtasche offenstand und der Umschlag mit dem Geld fehlte.

Beide Täterinnen trugen Kopftücher und dunkle Jacken. Eine der Frauen war etwas kleiner als die andere.

Zeugen, die gestern Nachmittag die Frauen oder den Diebstahl beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02202 205-0. (gb)

