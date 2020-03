Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Anhänger geriet in den Gegenverkehr

Wermelskirchen (ots)

Am Dienstagnachmittag (03.03.), gegen 14 Uhr, sorgte ein Pkw-Anhänger für einen Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person.

Ein 62-jähriger Remscheider war mit seinem Pkw VW auf der L 101 in Kreckersweg in Fahrtrichtung Dabringhausen unterwegs. Hinter seinem Fahrzeug zog er einen Anhänger, auf dem zu diesem Zeitpunkt nichts geladen war. Während der Fahrt löste sich von seinem Gespann plötzlich der Anhänger von der Anhängerkupplung. Vermutlich hatte eine Bodenwelle oder ein Schlagloch den Anhänger in eine horizontale Bewegung gebracht. Das angebrachte Notbremsseil bremste den Anhänger zwar ab, konnte aber nicht verhindern, dass der Anhänger in den Gegenverkehr geriet. Im Gegenverkehr stieß er mit einem entgegen kommenden Pkw Mini zusammen und prallte letztlich vor einen Baum.

Die Fahrerin des Mini, eine 51-jährige Wermelskirchenerin, erlitt durch den Unfall einen Schock. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, konnte dieses aber nach kurzer Behandlung wieder verlassen.

Am Anhänger sowie am Baum entstand lediglich leichter Sachschaden.

Der Sachschaden am Mini wird auf circa 5.000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Straße zeitweise gesperrt. (ct)

