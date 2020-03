POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch: Täter von Bewohnerin überrascht

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

Bergisch Gladbach (ots)

Am Montag (02.03.) brachen unbekannte Täter zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Ehrenfeld in Bergisch Gladbach- Moitzfeld ein. Als die Bewohnerin des Hauses gegen 18:00 Uhr nach Haus kam, traf sie einen der Täter in ihrem Garten an. Die Zeugin erschrak und lief davon. Anschließend wählte sie den Notruf. Im Zuge von Sofortfahndungsmaßnahmen kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Die Tatverdächtigen konnten jedoch unerkannt flüchten.

Einer der Täter soll 175cm groß und sehr schmächtig sein. Er hatte etwas längere, dunkle Haare und war mit einer grün-olivfarbenen Jacke bekleidet. Zudem hatte er ein schwarzes Tuch über Mund und Nase.

Hinweise nimmt die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ma)

