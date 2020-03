Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Fußgängerin auf einem Parkplatz überrollt und schwer verletzt

Overath (ots)

Eine 29-jährige Overatherin fuhr am Montag (02.03.), um kurz nach 17 Uhr, mit ihrem Hyundai auf den Parkplatz eines Supermarktes an der Olper Straße im Stadtteil Steinenbrück. Beim Einparken in eine Parklücke übersah sie eine 80-jährige Overatherin, die zu Fuß als Fußgängerin auf dem Parkplatz unterwegs war. Durch den Zusammenstoß stürzte die Fußgängerin und eines ihrer Beine wurde von einem Reifen des Pkw überrollt. Die Fußgängerin wurde dabei schwer verletzt und mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (ct)

