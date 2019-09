Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenz: Unfall in der Römerstraße in Koblenz - 2 Verletzte

Koblenz (ots)

Am Donnerstag, 05.09.2019, kam es gegen 23.05 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung Römerstraße - An der Laubach, bei dem die beiden Pkw-Fahrer leicht verletzt wurden und ein Schaden von rund 20.000 Euro entstand. Der Fahrer eines VW-Golf war in der Römerstraße aus Richtung Stadtmitte kommend unterwegs und beabsichtigte nach links in die Straße An der Laubach abzubiegen. Hierbei übersah er offensichtlich die ihm entgegenkommende Pkw-Fahrerin. Diese versuchte noch auszuweichen, konnte aber den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Beide Fahrer wurden hierbei leicht verletzt. Die stark beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-2014 Müller

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell