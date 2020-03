Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Einbruch in Gaststätte

Leichlingen (ots)

Von Sonntag auf Montag (02.03.) brachen unbekannte Täter zwischen 22:00 Uhr und 06:30 Uhr in eine Gaststätte in der Straße Am Bahnhof ein und entwendeten einen Tresor sowie ein Wechselgeldportmonnaie. Die Höhe des Diebesgutes wird derzeit noch ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ma)

