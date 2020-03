Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Fußgänger beim Abbiegen übersehen

Leichlingen (ots)

Ein 24-jähriger Leichlinger ist am Montagabend (03.03.) an der Einmündung Opladener Straße / Am Wallgraben verletzt worden.

Der Fußgänger war um kurz nach 21:00 Uhr auf dem rechten Gehweg neben der Opladener Straße in Richtung Bremsen unterwegs. An der Einmündung Am Wallgraben ging er nach eigenen Angaben bei Grünlicht geradeaus über die Straße.

Zeitgleich fuhr eine 63-jährige Leichlingerin mit ihrem VW auf der Opladener Straße in Richtung Bremsen. An der Einmündung Am Wallgraben bog die Golf-Fahrerin nach rechts ab und übersah dabei den Fußgänger.

Nach ersten Erkenntnissen erlitt der 24-Jährige bei dem Unfall leichte Verletzungen. Er wollte selbstständig zum Arzt gehen. An dem VW entstand kein erkennbarer Schaden. (rb)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell