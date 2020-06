Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht

Bitburg (ots)

Am Dienstagmittag wurde auf dem ALDI-Parkplatz in der Bitburger Innenstadt ein geparkter PKW Audi A 6, vermutlich beim Rückwärtsausparken eines anderen Fahrzeugs, an der hinteren Stoßstange beschädigt. Nicht auszuschließen ist, dass der Anstoß mit einer Anhängerkupplung des ausparkenden PKW erfolgte. Der Verursacher entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Bitburg unter der Telefonnummer: 06561-96850.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Wittlich

Polizeiinspektion Bitburg

PHK Herbert Sonnen

Telefon: 06561-9685-70

pibitburg@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell