POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 09.06.2020

Ereignis: Baucontainer aufgebrochen

Ort: Üxheim, Nollenbach, L 10

Zeit: 05.06.2020, 18:30 Uhr bis 08.06.2020, 06.30 Uhr

Unbekannte Täter drangen gewaltsam in einen Container an der Baustelle der L 10, Nollenbach, ein. Hierzu wurde die Zugangstür entsprechend manipuliert. Aus dem Innenraum wurden dann diverse Gegenstände, wie Ladestationen, Funkgeräte, Helmlampe und ein Koffer mit Bohrern entwendet. Zeugen wenden sich bitte an die Polizei Daun, 06592-96260

Ereignis: Erneuter Brand

Ort: Dreis-Brück, Gemarkung, Wirtschaftsweg

Zeit: 08.06.2020, 12.50 Uhr

Erneut wurde ein Feuer in der Gemarkung von Dreis-Brück gemeldet. Unbekannte Täter hatten einen Tannenbaum an einem Wirtschaftsweg, Nähe Nürburgquelle, in Brand gesetzt. Das Feuer breitete sich nicht auf umliegendes Gehölz aus. Weil die Zweige des Baumes vermutlich zu nass waren, erloschen die Flammen letztlich von selbst. Die Polizei Daun sucht Zeugen, 06592-96260

