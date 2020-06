Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in Einfamilienhaus

Bitburg (ots)

Unbekannte Täter nutzten am Montagvormittag die Abwesenheit der Bewohner eines am Ortsrand von Karlshausen gelegenen Einfamilienhauses aus, um dort einzubrechen. Anschließend wurde das Haus zielgerichtet nach Wertgegenständen durchsucht. Es wurde Goldschmuck entwendet. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bitburg unter der Telefonnummer 06561-9685-0.

