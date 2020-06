Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Gefährliche Hundeköder in Seffern

Bitburg (ots)

Am Montag, den 01.06.2020, sind in der Gemeinde Seffern Köder in Form von mit Nägeln versehene, gebratene Fleischbällchen aufgefunden worden. Bislang bekannt ist, dass zumindest ein Hund einen dieser Köder aufgenommen hat und anschließend tierärztlich behandelt werden musste. Die Hundehalter werden gebeten ihre Hunde vorsichtshalber anzuleinen, um weitere solcher Vorfälle zu verhindern und mitzuteilen, falls erneut Köder aufgefunden werden sollten. Hinweise bitte an die Polizei in Bitburg, Tel.: 06561 / 9685-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Wittlich

Polizeiinspektion Bitburg

PHK Herbert Sonnen

Telefon: 06561-9685-70

pibitburg@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell