Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Erdbeeren von Feld gestohlen - Täter gestellt

Mannheim (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen konnten am Freitagabend mehrere Personen gestellt werden, die gerade im Begriff waren ein Erdbeerfeld abzuernten - ohne Wissen des Bauern. Noch bei der "Arbeit" wurden die vier Täter kurz vor 20 Uhr von den alarmierten Beamten des Polizeireviers Mannheim-Käfertal auf dem Feld Am Weidenbergel angetroffen und einer Personenkontrolle unterzogen. Diese hatten bereits knapp 13 kg Erdbeeren abgeerntet und in Eimer gefüllt. Die vier Personen im Alter von 25 und 50 Jahren müssen sich nun wegen Diebstahls strafrechtlich verantworten.

