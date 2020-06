Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Laudenbach, Rhein-Neckar-Kreis: Radlader mutwillig beschädigt - Zeugen gesucht!

Laudenbach / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Mindestens 3.000 Euro Sachschaden verursachten bislang Unbekannte an einem Radlader der auf einem Feldweg neben der Dr.Werner-Freyberg-Straße abgestellt war. Vermutlich im Zeitraum von Freitag, den 29.05.2020, bis Freitag, den 05.06.2020, wurde der Bagger an Lichtern, Scheiben, Motorhaube, Kühlergrill und Fahrersitz demoliert. Möglicherweise wurden zudem Flüssigkeiten in den Tank gefüllt, die den Motor beschädigt haben. Zeugen, die Verdächtiges auf dem Feldweg neben der Brücke zur Weschnitzsiedlung beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 06201 71207 an die Beamten des Polizeiposten Hemsbach zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dennis Häfner

Telefon: 0621 174-1109

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell