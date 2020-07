Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Konsequenzen für 24 Schnellfahrer

Kaiserslautern/Mehlingen (ots)

Mit dem Lasermessgerät haben Polizeibeamte der Polizeiinspektion 1 am Mittwoch an zwei verschiedenen Orten Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

In der Mittagszeit postierten sich die Einsatzkräfte an B37 in der Mannheimer Straße und nahmen den Verkehr ins Visier, der aus Richtung Hochspeyer kam und stadteinwärts fuhr. In der Zeit von 12:35 bis 14:10 Uhr wurden 134 Fahrzeuge gemessen - davon waren 18 zu schnell, also im Durchschnitt jeder siebte Fahrer.

Zwölf der Erwischten kamen mit einer kostenpflichtigen Verwarnung davon, sechs Fahrer lagen aber so deutlich über dem Tempolimit von 75 km/h, dass sie nun mit einer Anzeige rechnen müssen. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 75 km/h.

Am Nachmittag nahm der "Kontrolltrupp" den Verkehr auf der L395 im Bereich Mehlingen unter die Lupe. Hier wurden von 16:15 bis 17 Uhr die Fahrzeuge gemessen, die von Kaiserslautern in Richtung Enkenbach unterwegs waren. 56 passierten die Kontrollstelle - sechs waren zu schnell, also ungefähr jeder Neunte.

Drei Fahrer erhalten eine Verwarnung, drei eine Anzeige. Der Schnellste im negativen Sinn befuhr die Strecke statt der erlaubten 70 km/h mit 100 km/h. |cri

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell