Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Geldautomatenaufbruch - Täter flüchten ohne Beute

Dormagen (ots)

Unbekannte Täter versuchten am Dienstagmorgen (07.04.) gegen 02:45 Uhr einen Geldautomaten in der Ortslage Delhoven aufzubrechen. Mehrere Anwohner wurden durch laute Knallgeräusche aus dem Schlaf gerissen und konnten noch beobachten, wie eine helle Limousine mit hoher Geschwindigkeit über die Klosterstraße in Richtung Dormagen flüchtete. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass ein oder mehrere Täter offensichtlich versucht hatten, mit einer Axt oder ähnlichem Werkzeug den Geldautomaten an einem Lebensmittelmarkt auf der Von-Stauffenberg-Straße aufzubrechen. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung, an der sich auch ein Polizeihubschrauber beteiligte, konnten die Flüchtigen nicht mehr festgestellt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Neuss unter der Rufnummer 02131-3000 in Verbindung zu setzen.(Th.)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Leitstelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-0

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell