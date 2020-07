Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Regelmäßig Alkohol gestohlen

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Wegen gewerbsmäßigen Diebstahls ermittelt die Polizei gegen einen Mann aus dem Landkreis. Der 37-Jährige steht im Verdacht, regelmäßig Ladendiebstähle zu begehen, um sich seine Drogensucht zu finanzieren.

Am Mittwochvormittag wurde der Mann in einem Supermarkt in Otterberg bei einem erneuten Diebstahl von vier Flaschen Whiskey erwischt. Aufgrund seiner getragenen Kleidung, die zuletzt auch bei ähnlichen Diebstählen aufgefallen war, besteht der Verdacht, dass der 37-Jährige für weitere Taten im selben Markt in Frage kommt. In einer ersten Befragung räumte der Mann auch ein, schon mehrmals in diesem Markt Alkoholika gestohlen und später weiterverkauft zu haben.

Der Mann erhielt zunächst einen Platzverweis sowie ein Hausverbot für alle Supermarkt-Filialen dieser Organisation. Zudem wird gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

