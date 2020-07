Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrüger fordern Geld am Telefon

Kaiserslautern (ots)

Ein angeblicher Anruf aus der "Justizvollzugsanstalt Stuttgart" hat einen Mann aus dem Stadtgebiet am Mittwoch stutzig werden lassen. Der 61-Jährige informierte anschließend die Polizei und erstattete Anzeige wegen Betrugs.

Wie der Mann zu Protokoll gab, hatte kurz vor 11 Uhr sein Telefon geklingelt, und es meldete sich ein unbekannter Mann, der sich als Mitarbeiter der JVA Stuttgart ausgab. Der Anrufer behauptete, es bestehe eine Forderung der Justiz in Höhe von 10.000 Euro, die der 61-Jährige unverzüglich zu zahlen habe.

Als der Betroffene sich nicht davon beeindrucken ließ und die Forderung nicht akzeptierte, sondern anfing nachzufragen, was dies zu bedeuten habe und woher die Forderung stamme, wurde das Gespräch beendet. Weitere Anrufe gingen nicht ein.

Der 61-Jährige konnte der Polizei die Nummer nennen, die in seinem Telefondisplay angezeigt wurde. Demnach handelte es sich zwar um eine Stuttgarter Vorwahl, aber nicht die Nummer der JVA. Es ist davon auszugehen, dass es sich bei dem Anrufer um einen Betrüger gehandelt hat. Mit dem Vortäuschen, eine Amtsperson zu sein, versuchen Täter immer wieder, ihre Opfer einzuschüchtern - was in diesem Fall zum Glück nicht gelang. |cri

