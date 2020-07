Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nach Ladendiebstahl Platzverweis nicht befolgt

Kaiserslautern (ots)

Ein 32-Jähriger wird des Ladendiebstahls verdächtigt. Weil er nach dem Vorfall am Mittwochabend einen Platzverweis nicht befolgte, nahm ihn die Polizei in Gewahrsam. Der Mann soll in einem Lebensmittelmarkt am Stiftsplatz eine Packung Käse gestohlen haben. An einer anderen Packung bediente er sich noch im Markt. Der 32-Jährige verspeiste ein paar Käsescheiben und legte die dann angebrochene Verpackung zurück ins Kühlregal. Zeugen beobachteten den Vorfall und stellten den 32-Jährigen zur Rede. Der Mann gab Fersengeld. In der Gasstraße konnte er von Markt-Mitarbeitern eingeholt werden. Eine alarmierte Polizeistreife nahm die Anzeige wegen des Verdachts des Ladendiebstahls auf. Vorsorglich wurde dem 32-Jährigen ein befristeter Platzverweis für den Stiftsplatz ausgesprochen. Weil der Mann die Anweisung nicht befolgte, sondern sich vielmehr auf einer Bank am Stiftsplatz niederließ, nahm ihn die Polizei in Gewahrsam. Ein Richter bestätigte die Maßnahme an. Am späten Abend wurde der 32-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. |erf

