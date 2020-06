Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannter fährt auf Radfahrer zu - die Polizei sucht Zeugen

Gelsenkirchen (ots)

Am vergangenen Freitag, 19. Juni 2020, ist ein 49 Jahre alter Gelsenkirchener bei einem Verkehrsunfall in Bulmke-Hüllen leicht verletzt worden. Der Mann gab an, gegen 13.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Florastraße in Richtung Hüllen unterwegs gewesen zu sein, als in Höhe der Kreuzung Hohenzollernstraße ein älterer blauer Opel Kombi auf ihn zufuhr. Der Radfahrer wich aus, stürzte und verletzte sich dabei leicht. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und bittet den Autofahrer dringend, sich zur Auf-klärung des Sachverhalts zu melden. Sachdienliche Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 0209/ 365-6231 oder an die Leitstelle unter -2160.

