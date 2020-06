Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim - Mehrere Verletzte nach Balkoneinsturz

Ludwigsburg (ots)

Fünf verletzte Personen und ein eingestürzter Balkon lautet die Bilanz eines Ereignisses, welches sich am Pfingstsonntag um 16.15 Uhr in der Stettiner Straße in Steinheim ereignet hat. Vier Männer im Alter zwischen 47 und 58 Jahren befanden sich zum Unglückszeitpunkt auf einem Balkon im ersten Obergeschoss und waren gerade dabei ein Sofa mit einem Seil herunter zu lassen, als dieser plötzlich zur Hauswand wegklappte. Durch den Sturz wurden die Personen verletzt und mussten durch die anwesenden Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Eine auf der gegenüberliegenden Straßenseite befindliche Frau wurde ebenso leicht verletzt, konnte aber nach einer Erstversorgung durch die Rettungskräfte vor Ort entlassen werden. Die Ursache des Balkoneinsturzes sowie die Schadenshöhe sind zum jetzigen Zeitpunkt noch Gegenstand der Ermittlungen. Neben der Feuerwehr Steinheim waren mehrere Rettungsfahrzeuge, ein Notarzt, ein Rettungshubschrauber und ein Einsatzfahrzeug der Polizei im Einsatz. Steinheims Bürgermeister, Thomas Winterhalter, kam ebenfalls zum Unglücksort und verschaffte sich einen Überblick.

