Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Sindelfingen - Einbrecher fällt auf der Flucht vor der Polizei in einen Pool und wird anschließend von Polizeihund leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Klatschnass flüchtete ein 63 Jahre alter Mann nach einem Einbruch am Samstagabend vor der Polizei. Der Tatverdächtige hebelte gegen 22:45 Uhr mit vermutlich zwei Komplizen die Terrassentüre eines Wohnhauses in der Schumannstraße auf. Als die Täter anschließend ein Zimmer der Wohnung durchsuchten, wurden sie offensichtlich von Anwohnern und der zwischenzeitlich alarmierten Polizei gestört, weshalb sie zunächst das Weite suchten und in verschiedene Richtungen davonrannten. Auf der Flucht fiel der 63-Jährige Tatverdächtige dabei in einen im Garten befindlichen Pool. Während ein 36 Jahre alter Komplize kurze Zeit später von Polizeibeamten auf dem angrenzenden Burghaldenfriedhof festgenommen werden konnte, führten nasse Schuhspuren auf ein Grundstück in der Burghaldenstraße. Dort konnte der völlig durchnässte 63-Jährige schließlich von einem Polizeihund in einem Gebüsch aufgespürt und gestellt werden. Durch den Kontakt mit dem Polizeihund zog er sich leichte Verletzungen zu, die im Anschluss im Krankenhaus Sindelfingen ambulant behandelt wurden. Der vermeintlich dritte an der Tat beteiligte Mann, konnte im Rahmen der Fahndung, die auch von einem Polizeihubschrauber unterstützt wurde, nicht mehr festgestellt werden. Zwei von den Tätern entwendete Handtaschen, eine Schmuckschatulle mit diversem Schmuck und mehrere Uhren konnten im Bereich der Hohenzollernstraße aufgefunden werden. Die beiden Festgenommenen wurden am Sonntagmittag einem Haftrichter vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl in Vollzug setzte und beide in eine Justizvollzugsanstalt einwies.

