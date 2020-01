Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Radfahrerin biegt ab und kollidiert mit Pkw - leicht verletzt

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Am Montag gegen 09.45 Uhr fuhr eine 16-jährige Schülerin aus St. Tönis auf dem Westring in Richtung Vorster Straße. An der Einmündung zur Corneliusstraße bog sie nach links ab und achtete dabei nicht auf einen Pkw, der in gleicher Richtung unterwegs war. Der Fahrer des Pkw, ein 82-Jahre alter St. Töniser, wich der Schülerin noch aus, konnte den Zusammenstoß aber nicht verhindern. Die 16-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt. In einem Krankenhaus wurde sie ambulant behandelt. /wg (44)

