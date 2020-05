Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfall auf der BAB 8, AS Rutesheim; Verkehrsunfallflucht auf der BAB 81, Gem. Steinheim - Zeugenaufruf; Gaststätteneinbruch in Bietigheim-Bissingen

BAB 8, AS Rutesheim: Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall mit einem Leichtverletzten

Am Samstag gegen 18:10 Uhr fuhr ein 48 Jahre alter Kia Fahrer an der Anschlussstelle Rutesheim der BAB 8 in Fahrtrichtung Stuttgart ab. An der roten Ampel der Einmündung zur L1180 stand zu diesem Zeitpunkt bereits ein 59-jähriger Motorradfahrer. Der Fahrer des Kia fuhr auf den stehenden Motorradfahrer auf, so dass dieser samt Motorrad zu Fall kam und sich dabei leicht verletzte. Er wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Leonberg verbracht. Während der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der Kia Fahrer alkoholisiert war. Er musste sich daher einer Blutentnahme unterziehen. Der Schaden an beiden Fahrzeugen, welche abgeschleppt werden mussten, beläuft sich auf insgesamt etwa 4.000 EUR. Die Fahrzeughalterin des Kia erschien während der Unfallaufnahme an der Unfallstelle und beleidigte die eingesetzten Beamten, weswegen gegen sie eine Anzeige wegen Beleidigung gefertigt wird.

BAB 81, Gemarkung Steinheim-Höpfigheim: Verkehrsunfallflucht mit Zeugenaufruf

Am frühen Samstagmorgen, gegen 05:30 Uhr, fuhr ein 37-Jähriger mit seinem Klein-Lkw der Marke Mercedes samt Anhänger, die BAB 81 von Heilbronn kommend in Richtung Stuttgart auf der rechten Spur. Kurz vor dem Parkplatz Kälbling-West zog plötzlich eine schwarze Limousine von links kommend in die Einfahrt des Parkplatzes. Um eine Kollision mit dem Fahrzeug zu vermeiden lenkte der Lkw-Fahrer nach rechts, prallte dort gegen einen Fahrbahnteiler und dann gegen eine Schutzplanke. Der Fahrer der schwarzen Limousine setzte seine Fahrt durch den Parkplatz fort ohne seine Personalien zu hinterlassen. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden von circa 44.000 Euro. Der Lkw und dessen Anhänger mussten von der Unfallstelle durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter der Telefonnummer 0711/6869-0 in Verbindung zu setzen.

Bietigheim-Bissingen: Einbruch in Gaststätte

Zu einem Schaden in bislang unbekannter Höhe kam es bei einem Einbruch in eine Gaststätte im Nelkenweg in Bietigheim-Bissingen in den frühen Morgenstunden am Samstag zwischen 00:00 Uhr und 09:30 Uhr. Unbekannte Täter hebelten die Eingangstüre der Gaststätte auf und öffneten gewaltsam einen dort aufgestellten Spielautomaten. Aus dem Automaten wurde Bargeld in bislang unbekannter Höhe entwendet. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, tel. 07142/405-0, zu melden.

