Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schönau/Utzenfeld: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Mit seinem VW T5 befuhr in der Nacht zum Sonntag, 23.02.2020, gegen 00.30 Uhr, ein 45 Jahre alter Mann die B 317 von Schönau kommend in Richtung Todtnau. Auf der Umgehungsstraße Höhe Utzenfeld, rund 200 Meter vor dem Parkplatz, kamen ihm zwei Fahrzeuge schnell entgegen. Diese fuhren plötzlich nebeneinander. Als der 45-jährige dies erkannte, wich er nach rechts aus und streifte hierbei die Leitplanke. Die zwei Fahrzeuge fuhren in Richtung Schönau weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Beim VW wurde ein Sachschaden in Höhe von 4000 Euro verursacht, an der Leitblanke von 500 Euro. Bei einem der Fahrzeuge soll es sich um einen schwarzen Golf gehandelt haben. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den zwei flüchtenden Fahrzeugen geben können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/ma

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell