Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Angriff auf Polizeibeamte - zwei Männer und eine Frau in Gewahrsam genommen

Freiburg (ots)

Nach einer bereits polizeilich geklärten Auseinandersetzung vor einer Gaststätte in der Karl-Fürstenberg-Straße fiel eine Gruppe weiterhin durch Pöbeleien und Provokationen auf. Sie weigerten sich, den Innenstadtbereich von Rheinfelden zu verlassen. Ein Platzverweis wurde gegen einen 34-jährigem Mann ausgesprochen. Daraufhin ging der Mann mit geballten Fäusten und schreiend aggressiv auf zwei Polizeibeamte zu. Der Angriff wurde mit Pfefferspray abgewehrt, woraufhin er versuchte, einen weiteren Beamten zu schlagen. Es kam zu einer Rangelei, bei der ein 33 Jahre alter Bekannter des Störers einem Polizisten mit gestreckten Beinen in den Rücken sprang, um seinen Freund zu befreien. Beide Angreifer wurden zu Boden gebracht. Dabei versuchte die 31 Jahre alte Ehefrau des 33-jährigen, ihrem Mann zu helfen, weshalb diese ebenfalls fixiert werden musste. Im Rahmen der Gewahrsamnahme kam es zu zahlreichen Beleidigungen gegenüber den eingesetzten Beamten. Die drei Tatverdächtigen standen unter Alkoholeinfluss und wurden in Gewahrsam genommen. Die Beamten erlitten durch die Angriffe leichtere Blessuren. Der Einsatz wurde auch von Streifen der Bundespolizei unterstützt.

