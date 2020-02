Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim/ Eichen: Zwei Festnahmen nach Schlägerei im Bus

Freiburg (ots)

Während einer Busfahrt von Schopfheim nach Wehr kam es am Samstagabend, 22.02.2020, gegen 23.00 Uhr, in der Wehrer Straße zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Als der Streit eskalierte, schlugen ein 22-jähriger und seine gleichaltrige Begleiterin mit einer Bierflasche auf einen 18-jährigen ein. Dabei zog dieser sich eine Platzwunde am Hinterkopf zu. Der 18-jährige wehrte sich und schlug ebenso zu. Die 22-jährige verletzte sich durch die Bierflasche an der Hand und musste im Krankenhaus notversorgt werden. Sie und ihr Begleiter wurde vorübergehend festgenommen.

md/ma

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell