Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Elztal: Nötigung, Drogen, Trunkenheitsfahrt - junger Mann begeht mehrere Straftaten

Freiburg (ots)

Gleich mehrfach straffällig trat ein junger Mann in der Nacht auf Montag (24.02.2020) am Rande einer Fastnachtsveranstaltung im Oberen Elztal in Erscheinung. Er nahm mit seiner Ex-Freundin per Mobiltelefon Kontakt auf. Um ein Treffen mit ihr zu erzwingen, kündigte er an, heimlich aufgenommene Nacktbilder von ihr veröffentlichen zu wollen.

Die Polizei wurde informiert und stand beim inszenierten Treffen bereit. Schnell stellte sich heraus, dass der knapp 20-Jährige tatsächlich kam und zwar in stark alkoholisiertem Zustand mit dem Auto. Bei den anschließenden weiteren Maßnahmen der Polizei ergab sich zudem der Verdacht von Betäubungsmitteldelikten. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen gleich mehrfacher Delikte. Inwieweit er im Besitz seiner Fahrerlaubnis bleiben darf, bleibt in Abhängigkeit vom Ergebnis der Blutprobe abzuwarten. Im Verfahren wird auch sein Verhalten nach den Taten eine Rolle spielen. Die Ermittlungen dauern an.

