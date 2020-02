Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Geparktes Auto beschädigt - Zeugenaufruf!

Freiburg (ots)

Ein geparkter BMW ist am Samstagmittag, 22.02.2020, in der Zeit von 15:30 Uhr bis 16:45 Uhr, in Klettgau-Geißlingen beschädigt worden. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken war ein unbekanntes Fahrzeug gegen den am Straßenrand in der Südstraße stehenden BMW gestoßen. Dabei wurde ein Blechschaden von mehreren hundert Euro verursacht. Möglicherweise war das verursachende Fahrzeug blau. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen sucht nach Zeugen (Kontakt 07751 8316-531).

